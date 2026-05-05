العُلا بطل «ووارزون» في الدوري السعودي

تُوِّج فريق العُلا للرياضات الإلكترونية بلقب بطولة «ووارزون»، ضمن نهائيات الدوري السعودي، محققًا المركز الأول.

وجاء هذا التتويج بعد منافسات قوية شهدتها البطولة، ليعلن «النمر العربي» نفسه بطلًا لهذه النسخة.

ويأتي تحقيق العُلا اللقب في وقت شهدت فيه منصات التتويج ترتيبًا جديدًا، حيث حلَّ فريق «فالكونز» في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية في المنافسة نفسها.

ويضيف نادي العُلا لقبًا جديدًا في واحدة من أبرز ألعاب التصويب التكتيكية على المستوى المحلي.