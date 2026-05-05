فيلم مايكل يسجل 430 مليون دولار في صالات السينما

سجل فيلم مايكل جاكسون، إيرادات بلغت 430 مليون دولار في صالات السينما في دول العالم إلى يوم الرابع من مايو الجاري وفق بيانات موقع Box Office Mojo، وذلك بعد أقل من أسبوعين على انطلاق عرضه.

وكان الفيلم قد سجل حضورا لافتا منذ الأيام الأولى في صالات السينما العالمية وتجاوزت إيراداته 217 مليون دولارٍ خلال أول عطلة نهاية أسبوعٍ فقط، بينها نحو 97 مليون دولارٍ في أمريكا، حسبَ صحيفة «الجارديان».

وفي السياق ذاته، جذب الفيلم ملايين المشاهدين داخل صالات السينما مع تسجيل أكثر من ستة ملايين مشاهد في أمريكا الشمالية وحدها خلال أيامه الأولى.



وحتى قبل إطلاقه، حقق الفيلم أرقامًا ضخمةً في الترويج وسجل الإعلان التشويقي أكثر من 116 مليون مشاهدةٍ خلال 24 ساعةً.



ويستعرض الفيلم مسيرة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون وتفاصيل حياته وأسرته.