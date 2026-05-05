6 ملايين نسخة.. مبيعات لعبة «Control»

سجلت لعبة الأكشن والمغامرات «Control» رقمًا جديدًا بتجاوز مبيعاتها حاجز ستة ملايين نسخة حول العالم.

ويعكس الرقم النجاح التجاري المستمر للعبة منذ إطلاقها، واستطاعتها الحفاظ على زخمها بفضل أسلوب اللعب المبتكر، والقصة الغامضة التي قدمها استديو «Remedy».

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تواصل فيه اللعبة استقطاب لاعبين جددٍ عبر مختلف المنصات، ما يُعزِّز من مكانتها بوصفها واحدةً من العناوين البارزة في صناعة الألعاب خلال الأعوام الأخيرة.