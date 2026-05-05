مارتينيز يخطف نجومية الجولة 31

ظفر الكولومبي روجر مارتينيز، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، بنجومية الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، التي تمنحها «الرياضية» بعد كل أسبوعٍ بناءً على اختيارات عددٍ من المدربين السعوديين والأجانب.

ومنح خمسة مدربين، استطلعت «الرياضية» آراءَهم نجومية الجولة لمارتينيز، مهاجم «السكري»، وهم السعوديون يوسف عنبر، وخالد القروني، وفوزي الشهري، والبوسني روسميرو سفيكو، والبحريني خالد جاسم، فيما ذهب صوت التونسي يوسف المناعي للإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي، والأردني عثمان الحسنات للنرويجي جوشوا كينج، مهاجم الخليج، والمصري طارق يحيى لجوليان كينيونيس، مهاجم القادسية.

وقاد اللاعب التعاون إلى تحقيق انتصارٍ كبيرٍ على الشباب، الأحد، بخماسيةٍ مقابل هدفٍ واحدٍ، سجل منها هدفين عند الدقيقتين 35 و53 خلال المباراة التي جرت على ملعب الأخير في الرياض.

ولعب مارتينيز 39 مباراةً في دوري روشن السعودي مع التعاون، سجَّل خلالها 22 هدفًا، وصنع اثنين.

ويحتل مهاجم التعاون المركز الرابع في قائمة هدَّافي دوري روشن السعودي برصيد 22 هدفًا، مبتعدًا عن المتصدر المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، بسبعة أهداف.