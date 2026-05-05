الهلال.. كوليبالي يغيب عن نهائي كأس الملك

خرج السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، التي تنظم الجمعة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لعدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ كوليبالي لم يغادر مع بعثة الأزرق العاصمي إلى مدينة الدمام الإثنين، استعدادًا لمواجهة الخليج التي تلعب الثلاثاء عند الـ 09:00 مساءً، ضمن الجولة الـ 28 «المؤجلة» من دوري روشن السعودي، على أن يواصل برنامجه العلاجي بعيادة النادي في الرياض، فيما يغادر الجميع بعد نهاية التدريبات الأربعاء إلى مدينة جدة، استعدادًا للنهائي الكبير الجمعة.

وبيَّن أنَّه من المنتظر أن يحدد إنزاجي قائمة اللاعبين الأجانب، الذين سيعتمد عليهم أمام الخليج، في الاجتماع الفني الذي سيعقد عند الـ 6:30 قبل المباراة، على أن يرسم الطريقة الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة.

وكانت «الرياضية» نشرت الإثنين خبرًا عن ضم إنزاجي 10 لاعبين أجانب للبعثة التي غادرت إلى الدمام: المغربي ياسين بونو، الفرنسيين كريم بنزيما وثيو هيرنانديز، سايمون بوابري، عبد القادر ميتي، الصربي سيرجي سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، البرازيليين مالكوم فليبي وماركوس ليوناردو، والتركي يوسف أكتشيشيك إلى جانب اللاعبين المحليين، وغاب عنها كوليبالي للإصابة، والأوروجوياني داروين نونيز والإسباني بابلو ماري، المقيدان في بطولة النخبة الآسيوية، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة، فيما يواجه الخلود في نهائي كأس الملك، الجمعة.