يامال يبدأ التدريبات الميدانية

خطا لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، خطوة كبيرة في رحلة تعافيه من تمزق جزئي في عضلة الفخذ ذات الرأسين بساقه اليسرى بعد عودته إلى التدريبات الميدانية.

ويخضع يامال لبرنامج تأهيلي مكثف، بعد إصابته في 22 أبريل الماضي أمام سيلتا فيجو، فيما يأمل لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، في أن يلعب الجناح «18 عامًا» دورًا محوريًّا في كأس العالم 2026.

وبحسب محطة «كادينا سير» الإذاعية الإسبانية، عاد يامال إلى التدريبات على أرض الملعب، وبدأ بجمل فردية على العشب، بعد أن كان يتدرب في صالة الألعاب الرياضية خلال المراحل الأولى من عملية التأهيل.

واختار برشلونة اتباع خطة علاجية تحفظية بدلًا من الخضوع لجراحة، حيث يغيب يامال عن الفريق في مبارياته المتبقية بالدوري الإسباني، ومع ذلك فإن عودته إلى التدريبات الميدانية منحت اللاعب ومنتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة مع استمرار الاستعدادات للنسخة المقبلة من كأس العالم.

وأوضح دي لا فوينتي أن يامال لا يزال جزءًا مهمًا من خطط المنتخب إذا حصل على الموافقة الطبية في الوقت المناسب للبطولة.