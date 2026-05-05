بأبطال العالم.. الأخضر السعودي يعلن قائمته لـ «OWWC 2026»

أعلن المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، عن قائمة لاعبيه المختارين لتمثيل «الأخضر» في منافسات كأس العالم للعبة أوفرواتش لعام 2026.

وتأتي هذه القائمة بطموح الحفاظ على اللقب ومواصلة المشوار العالمي بمجموعة من الأسماء، التي حققت منجزات سابقة.

وضمت قائمة الأخضر المعلنة كل من: أحمد اليوبي، إبراهيم العلي، عبد الإله الفيفي، زياد الكثيري، عبد العزيز التميمي، ماجد الرشيد، وزياد الدوسري.

ويبرز في قائمة الأخضر السعودي حضور ثلاثي فريق «تويستد مايندز»، عبد العزيز التميمي «TVNT»، وإبراهيم العلي «Quartz»، وأحمد اليوبي «Youbi».

ويسعى المنتخب من خلال هذه التشكيلة إلى تجديد التفوق في المحفل العالمي، مؤكدًا ريادة المملكة في قطاع الرياضات الإلكترونية.