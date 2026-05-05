قبل النهائي.. الأهلي يجهز الخلود

يعاود لاعبو فريق الخلود الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، على ملعب النادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الإنماء في جدة، الجمعة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتمتع اللاعبون بإجازة لمدة يوم عقب التعادل السلبي مع الاتحاد خلال المباراة التي استضافها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يختتم الخلود تحضيراته للنهائي بحصة تدريبية ثانية، الخميس، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتأهل الخلود إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد مسيرة انطلقت بالفوز على البكيرية 2ـ1 لحساب دور الـ 32، تلاه انتصاران متتاليان على النجمة 1ـ0 والخليج 4ـ3 في دور الـ16 وربع النهائي على التوالي، قبل أن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالاتحاد «حامل اللقب» من نصف النهائي عقب فوزه عليه 5ـ4 بركلات الترجيح إثر التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.