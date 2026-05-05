الهلال.. تغييرات واسعة ورسم تكتيكي مختلف

يظهر فريق الهلال الأول لكرة القدم في مباراته المؤجلة مع الخليج، الثلاثاء، بوجه مغاير على صعيد الرسم التكتيكي والعناصر الأساسية.

ويعود الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى الاعتماد على 3 قلوب دفاع وظهيرين متقدمين، في أسلوب تكتيكي لم يبدأ به أي مباراة منذ 3 أشهر.

وتعود آخر مباراة بدأها إنزاجي بهذا الأسلوب إلى 16 فبراير الماضي أمام الوحدة الإماراتي في ختام مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤجلة الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، يُجدِّد المدرب انتهاجه لهذه الطريقة، بحثًا عن تحقيق انتصار يضيِّق الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين.

ليس هذا فحسب، بل غيّر 4 أسماء في التشكيل الذي لعب المباراة الماضية أمام الحزم، لحساب الجولة الـ 31.

وأبعد إنزاجي كلًا من الجناح سالم الدوسري، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والظهير متعب الحربي، والمدافع حسّان تمبكتي إلى مقاعد البدلاء.

وزجّ بدلًا منهم بالجناح سلطان مندش، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، وعلي لاجامي، قلب الدفاع.

وعلى الأرجح، سيتراجع البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، إلى خط الدفاع، مستعيدًا الدور الذي قدّمه أمام النصر وضمك في الدور الأول، وكذلك خلال المراحل الإقصائية من كأس العالم للأندية 2025.

وسيلعب نيفيش في الخط الخلفي إلى جانب لاجامي والتركي يوسف أكتشيشيك، بينما يتولى المغربي ياسين بونو حراسة المرمى.

وسيتمركز في الوسط ناصر الدوسري مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد كنو، بينما سيشغل مندش والفرنسي ثيو هيرنانديز الطرفين الأيمن والأيسر بصفتهما ظهيرين متقدمين.

ويُراهن إنزاجي على ثنائية هجومية مكونة من البرازيليين مالكوم فيليبي وماركوس ليوناردو.