كومباني: أعيش حالة سكينة.. ونظامي لا يتغير

أوضح البلجيكي فنسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أنه يعيش حالة «سكينة» عشية مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وخسر بايرن الذهاب 4ـ5 أمام حامل اللقب على ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، لكن المدرب، الذي تابع المباراة الأولى من على مقاعد المتفرجين بسبب إيقافه، أوضح في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أنه لا يشعر بالرهبة قبل يوم من أكبر حدث رياضي في مسيرته التدريبية.

وقال: «إنها في الواقع حالة من الهدوء التام، سكينة داخلية. أحاول ألا أدع مشاعر المباراة وأجواءها تتسلل إلى مبكرًا».

وأكّد المدرب، البالغ 40 عامًا، أنه يركز بالكامل على التحضير للمباراة، وعلى إيجاد الكلمات المناسبة التي سيخاطب بها لاعبيه قبل مواجهة الأربعاء عالية المخاطر.

وأضاف: «الفترة التي تسبق المباراة تتعلق إلى حد كبير بالتحضير والروتين، وربما البحث بهدوء عن الكلمات أو العبارات المناسبة لاستخدامها غدًا.. ربما لدي فكرة عامة عن ماهية تلك العبارة الصحيحة للفريق، تلك التي يمكن أن تؤثر في نسبة الواحد بالمئة الحاسمة، وتساعدنا على إيجاد تلك الأفضلية الصغيرة الإضافية».

وعلى الرغم من الذهاب المثير في باريس، واجه المدافع السابق انتقادات بسبب تلقي فريقه خمسة أهداف، لكنه أكد أنه لا يميل للعبث بنظامه التكتيكي على أكبر مسرح، وهي تهمة غالبًا ما تُوجَّه إلى معلمه السابق الإسباني بيب جوارديولا الذي دربه في مانشستر سيتي.

وزاد: «اللاعبون بحاجة إلى تعزيز ما كانوا يفعلونه بشكل جيد طوال الموسم. وذلك، من حيث التفاصيل، قد يتطلب تزويدهم بشيء يمكن أن يكون حاسمًا في مثل هذه المباريات».

وأردف: «لعبت أيضًا تحت قيادة جوارديولا.. وليس صحيحًا على الإطلاق أنه يغيّر كل شيء في المباريات الكبيرة. هذه مجرد أقاويل إعلامية. عندما تخسر يكون لديك دائمًا ما تشرحه. وعندما تفوز تكون دائمًا على صواب».

وأوضح أنه شعر بأجواء مختلفة في ميونيخ بالفترة التي سبقت المباراة، يمكن لبايرن، المتوَّج سلفًا بطلًا للدوري للمرة الثانية معه، استثمارها لمواصلة رحلته نحو النهائي في بودابست.

وبيّن: «ها نحن نقف هنا بعد أن عشنا بالفعل الكثير من اللحظات الرائعة. وأعتقد أن هذا بالضبط هو السبب الذي يجعل الجماهير، أيضًا تؤمن بأن هذا الفريق قادر على تحقيق ذلك. معًا، نريد ببساطة أن نجعل هذه اللحظة لا تُنسى».