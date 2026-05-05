قبل الكلاسكيو.. مبابي يدحض اتهامات التقاعس

رد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على موجة شديدة من الانتقالات ضده، مؤكدًا التزامه التام ببرنامج التعافي من إصابته الأخيرة.

ويغيب مبابي عن مباريات فريقه أخيرًا بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ليثير الشكوك حول جاهزيته للمباراة المرتقبة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

وذكرت تقارير أن مبابي سافر إلى إيطاليا مع الممثلة الإٍسبانية إستر إكسبوسيتو، الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات في وسائل الإعلام الإسبانية، التي اتهمته بعدم التعامل بجدية أثناء فترة تأهيله، وتساءل الكثيرون أيضًا حول سبب وجوده في إجازة قبل أيام من الكلاسيكو.

وأكد ممثلو مبابي في بيان رسمي عدم صدور أي مخالفة من اللاعب الفرنسي، وأوضح: «الانتقادات ترتكز على مبالغات شديدة، ونؤكد أن برنامج التأهيل يتم تحت إشراف النادي، ما يؤكد التزام مبابي الذي يبذل أقصى مجهود يوميًا من أجل الفريق».

في المقابل، يعتقد مشجعو الريال أن مبابي يتعمد توفير جهده ليكون جاهزًا مع منتخب فرنسا قبل خمسة أسابيع من كأس العالم.

وتعرض اللاعب أيضًا لانتقادات في أوائل الموسم الجاري أثناء غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

وبات ريال مدريد مهددًا بموسم صفري بعد خروجه من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتضاؤل فرصه في الفوز بالدوري الإسباني، حيث يتخلف بفارق 11 نقطة عن برشلونة قبل أربع جولات من نهاية الموسم، وبإمكان الفريق الكاتالوني حسم تتويجه رسميًا الأحد، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط.

ولم يحسم الريال بعد مدى جاهزية مبابي للمشاركة في الكلاسيكو، بينما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن مبابي ذهب إلى مركز تدريب النادي في يوم راحة لمواصلة تعافيه.