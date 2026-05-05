قضية عنصرية.. والشرطة تقبض على المشجع السبعيني

دان نادي مانشستر سيتي الإساءات العنصرية، التي استهدفت أنطوان سيمينيو ومارك جيهي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل 3ـ3 أمام إيفرتون في الدوري الممتاز، الإثنين.

وتعرض المهاجم الغاني سيمينيو للإساءة أثناء المباراة التي جرت على ملعب «هيل ديكنسون» الخاص بنادي إيفرتون، كما وجهت إساءات لجيهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اللقاء.

ورحب النادي في بيان الثلاثاء بالتحرك السريع من قبل إيفرتون والشرطة لتحديد الشخص المسؤول.

وأضاف البيان: «نشعر أيضًا بخيبة أمل لا توصف لسماع أن مارك جيهي تعرض لسلسلة من المنشورات العنصرية البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لكلا اللاعبين، ولن نقبل أبدًا التمييز من أي نوع في لعبتنا».

من جانبه، أكد نادي إيفرتون في بيان منفصل أن شرطة ميرسيسايد ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عامًا للاشتباه في ارتكابه مخالفة للنظام العام ذات طابع عنصري، بعد بلاغات من الجماهير والمراقبين.

وجاء في البيان: «تم الإفراج عنه بكفالة مع شروط تشمل منعه من الاقتراب لمسافة ميل واحد من أي ملعب رياضي محدد لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل ركلة البداية وأثناء المباريات، ولمدة تصل إلى أربع ساعات بعد صافرة النهاية».