الإصابة تبعد شينكيفيلد وماسوراس.. الخليج يواجه الهلال بستة أجانب

تُبعد الإصابة 3 لاعبين، بينهم ثنائي أجنبي، عن تشكيل فريق الخليج الأول لكرة القدم أمام الهلال، الثلاثاء، في مؤجلة الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويغيب عن الفريق الشرقاوي سعيد آل حمسل، الظهير الأيمن، والهولندي بارت شينكيفيلد، قلب الدفاع، إلى جانب الجناح اليوناني جيورجوس ماسوراس.

وعانى اللاعبون الثلاثة أخيرًا من إصابات متنوعة، ولم يستطيعوا تجاوزها قبل اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويبدأ الفريق المباراة باللكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أحمد عسيري، ومحمد الخبراني، وعبد الله الحافظ، والبرتغالي بيدرو ريبوتشو.

وفي الوسط يلعب ماجد كنبه مع اليوناني ديمتريس كوربيليس، فيما يتمركز الجناحان منصور حمزي والإسباني باولو فيرنانديز على الطرفين.

أمّا خط الهجوم فيتقاسمه النرويجي جوشوا كينج، واليوناني كوستاس فورتونيس.

ويكتفي الخليج بستة أجانب في القائمة، ولا يظهر أي لاعب غير سعودي على مقاعد البدلاء التي تحمل 9 أسماء محلية.