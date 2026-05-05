أرينا: لاعبو التنس يهددون بمقاطعة «رولان جاروس»

أوضحت البلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميًا في تنس السيدات، الثلاثاء، أن اللاعبين قد يقاطعون فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» إذا لم تُرفع قيمة الجوائز المالية في البطولة الكبرى التي تجري على ملاعب رملية.

وجاء تهديد لاعبة روسيا البيضاء في ظل خلاف حاد بين اللاعبين ومنظمي بطولة «رولان جاروس» بشأن توزيع الجوائز المالية، رغم أن نسخة العام الجاري تشهد زيادة بنسبة 9.5 ‌في المئة ‌لتصل إلى72.19 مليون ​دولار.

وكان ‌عدد ⁠من أبرز ​اللاعبين ⁠قد أصدروا بيانًا، الإثنين، قالوا فيه إن الجوائز المالية التي يحصلون عليها من المرجح أن تظل أقل من 15 في المئة من إيرادات البطولة، وهي نسبة أقل بكثير من 22 في المئة التي يطالبون بها، بهدف مساواة البطولة الكبرى ببطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، واتحاد اللاعبات المحترفات من فئة ألف نقطة.

وعندما سُئلت عن مدى استعداد اللاعبين ⁠للتصعيد في مطالبهم، قالت سبالينكا للصحافيين على هامش ‌مشاركتها في بطولة إيطاليا المفتوحة: «أعتقد أننا ‌سنقاطع البطولة في مرحلة ما، نعم. ​أشعر أن هذا قد يكون السبيل ‌الوحيد للدفاع عن حقوقنا». وأضافت: «دعونا نرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب. ‌إذا كان الأمر سيتطلب مقاطعة اللاعبين، فهناك أمور أشعر بأنها غير عادلة حقًا بحق اللاعبين، وأعتقد أن الوضع قد يصل إلى هذا الحد في مرحلة ما».