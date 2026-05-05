إنريكي: نادال يحفز اللاعبين.. وأفضليتنا لا تعني شيئا

استعان الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بمواطنه رافائيل نادال، أسطورة التنس، لتحفيز لاعبيه قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء.

وأوضح إنريكي أن نادال قال ذات مرة إن المستوى الرفيع الذي يتمتع به منافساه اللدودان، روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، دفعه إلى التطور أكثر، وهو ما يأمل أن ينعكس ايجابًا على رفع معنويات لاعبيه في رحلتهم للاحتفاظ باللقب.

وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «يعجبنا بايرن ميونيخ، فهو يقدم كرة قدم رائعة. لكن الفوز على فريق بهذه الدرجة من التميز يمثل حافزًا إضافيًا لنا».

وأضاف: «ستكون مواجهة بمستوى عالٍ بين اثنين من أفضل فرق أوروبا. إنها مباراة لإثبات جدارتنا بالوصول إلى هذه المرحلة».

وكان فوز باريس 5ـ4 على ملعبه الأسبوع الماضي بمثابة مباراة الموسم في أوروبا، لكن إنريكي يقول إنها لم تعد ذات قيمة كبيرة. وحذر قائلًا: «لدينا أفضلية طفيفة، لكنها لا تعني شيئًا على الإطلاق.. نعلم أن بايرن قادر على تعويض هذا الهدف بسهولة. لكننا قادرون على تسجيل الأهداف أيضًا. لسنا هنا لتحقيق نتيجة، بل للفوز».

وما إذا كانت العودة إلى ملعب «أليانز أرينا» والذي توج فيه الموسم الماضي باللقب، سيمنح باريس حافزًا إضافيًا، أوضح إنريكي: «نحن جاهزون بنسبة 100 بالمئة، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك، لكنها على كل حال ذكريات جميلة، والعودة إلى ميونيخ ستكون دائمًا متعة حقيقية، لأننا نستطيع أن نتذكر ما عشناه».