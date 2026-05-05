بـ 20 مليونا.. جادو يدعم دفاع دورتموند

توصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق كامل مع نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي جوان جادو «19 عامًا» خلال انتقالات الصيف.

وسينضم اللاعب إلى دورتموند بعقد طويل الأمد، بمجرد إنهاء التفاصيل الأخيرة للتعاقد، حيث يتبقى فقط الكشف الطبي، والتوقيع الرسمي.

وبحسب موقع «تريبونا» فإن الصفقة من المتوقع أن تكلف دورتموند نحو 20 مليون يورو، بجانب بعض الإضافات، تتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين، مع تضمين بند بدفع نسبة عالية من قيمة بيعه مستقبلًا.

وانضم جادو إلى سالزبورج في سبتمبر 2024 قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحت 19 عامًا، ومدد عقده في مايو من العام الماضي حتى 2029.

ولعب جادو بشكل منتظم مع سالزبورج الموسم الجاري، وشارك في 33 مباراة بواقع أكثر من 2720 دقيقة لعب على مستوى جميع المسابقات.