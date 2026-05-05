مودريتش يبدأ تحضيرات الجولة الأخيرة

حضر لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش إلى مقر تدريبات فريقه ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم الثلاثاء، ليعزز احتمالية مشاركته في المباراة الأخيرة بالموسم الجاري، على الرغم من خضوعه لعملية جراحية في عظام الوجه.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية إن موسم مودريتش «40 عامًا» مع ميلان لم ينته، وهو ما ظهر من خلال حضوره إلى مقر التدريبات للمرة الأولى منذ إجرائه الجراحة قبل أسبوعين.

وأضافت أنه كانت مؤشرات أولية تنذر بأن مودريتش لن يشارك مجددًا مع ميلان الموسم الجاري، وسيركز بشكل أكبر على تجهيز نفسه للمشاركة في كأس العالم.

واكتفى ميلان، ثالث جدول الترتيب، بفوز وحيد في آخر خمس مباريات ببطولة الدوري، ولم يضمن بعد تأهله لدوري أبطال أوروبا في ظل تقلص الفارق بينه وبين روما صاحب المركز الخامس إلى ثلاث نقاط.

وتتبقى لميلان ثلاث مباريات، حيث يستضيف أتالانتا الأسبوع المقبل ثم يخرج لمواجهة جنوة، ويختتم الموسم على ملعبه أمام كالياري.