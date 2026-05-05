19 نوفمبر.. إطلاق لعبة «Grand Theft Auto VI»

بدأ عشاق الألعاب الإلكترونية فعليًا العد التنازلي لإطلاق النسخة المنتظرة من لعبة «Grand Theft Auto VI»، حيث تشير الحسابات المعتمدة على آخر التحديثات الرسمية إلى تبقي 198 يومًا فقط على موعد الصدور الذي حددته استوديو «روكستار جيمز».



وكانت الشركة قد أعلنت رسميًا في نوفمبر 2025 عن تأجيل موعد الإطلاق إلى الخميس، 19 نوفمبر 2026، وذلك لضمان تقديم اللعبة بمستوى عالٍ من الصقل والجودة التقنية. ويترقب الجمهور العودة إلى مدينة «فايس سيتي» الحديثة، وسط توقعات بأن تحقق اللعبة أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الصناعة فور توفرها على منصات الجيل الجديد.