الفيصل يرأس عمومية الأولمبية والبارالمبية

يرأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية، الجمعية العمومية التاسعة والعشرين للجنة، والتي تعقد افتراضيًا عند الثانية من ظهر الأربعاء، بحضور كافّة أعضاء الجمعية.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» تناقش الجمعية، مشاركات فريق السعودية في الدورات الرياضية للعام 2026م.

كما تناقش تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتقارير الدورات المستضافة والمتمثلة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية «الرياض 2026»، والعديد من المواضيع الأخرى.