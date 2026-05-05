الرابطة لـ«الأندية»: ميزانياتكم بعد أسبوع

أبلغت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأندية، خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد الثلاثاء، بأنها ستكشف خلال أسبوع عن الميزانيات المخصصة لكل نادٍ، وفقًا لما أكدته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن آلية توزيع الحصص المالية ستنقسم إلى جزأين، الأول مبلغ ثابت يُمنح بالتساوي لجميع الأندية، فيما سيكون الجزء الآخر متغيرًا بحسب عدة معايير محددة.

وبيّنت المصادر أن المعايير تشمل الأداء الرياضي، والأداء التجاري، ونسب المشاهدات، إلى جانب معيار رابع.

وكانت الرابطة وبرنامج الاستقطاب عقدا اجتماعًا مع ممثلي أندية روشن حضوريًا، الثلاثاء، في الرياض.

يُذكر أن الرابطة أوضحت، في وقت سابق، أن برنامج الاستقطاب هو برنامج استثماري يُسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يأخذ دور إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين، إذ تُعد هذه المهمة ضمن مسؤوليات الأندية بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية.