بطولة روما.. باربورا تتأهل إلى مواجهة أرينا

بلغت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الدور الثاني لدورة روما للألف نقطة في كرة المضرب بتغلبها على الفرنسية إيلسا جاكمو 6-2 و6-4، الثلاثاء، في الدور الأول.

وضربت باربورا، المتوجة برولان جاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى عام 2021 وويمبلدون ثالثتها عام 2024، موعدًا في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميًا وفي الدورة التي خسرت مباراتها النهائية عام 2024 أمام البولندية إيجا شفيونتيك.

وأعفيت أرينا ، المتوجة بأربعة ألقاب كبرى «أستراليا 2023 و2024 وفلاشينج ميدوز 2024 و2025»، من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات.

والتقت أرينا مع باربورا 7 مرات حتى الآن وفازت البيلاروسية ست مرات آخرها في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عام 2024، مقابل خسارة واحدة كانت في ربع نهائي دورة دبي عام 2023.

وفي باقي المباريات، فازت الأوكرانية أولكسندرا أوليينيكوفا على الكرواتية بيترا مارتشينكو 6-1 و6-3، والروسية أناستاسيا زاخاروفا على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 4-6 و7-5 و7-6 (8-6)، والكندية بيانكا أندريسكو على الأميركية صوفيا كينين 6-4 و7-5، والصينية جينج كينوين على المجرية آنا بوندار 3-6 و6-3 و6-4، والأمريكية ماكارتني كيسلر على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و5-7 و6-4، والتركية زينب سونماز على الأمريكية جينيفر رودجيري 4-6 و6-2 و6-2، والكرواتية أنتونيا روزيتش على الأوزبكستانية كاميلا رخيموفا 6-4 و1-6 و6-3، والأسترالية تاليا جيبسون على الإيطالية مارتينا تريفيسان 6-4 و0-6 و6-3.