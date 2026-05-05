جلسة علاجية تحدد مصير كومان وأنجيلو

يخضع الفرنسي كينسجلي كومان والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى جلسة علاجية، الأربعاء، لتحديد إمكانية مشاركتهما في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الشباب، الخميس، في مباراة مقدمة من الجولة الـ33 لدوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وشعر كومان وأنجليو بآلام في العضلة الخلفية تسببت في عدم إكمالهما الشوط الثاني من مباراة القادسية التي خسرها فريقهما 1ـ3 في الجولة الـ31 من الدوري، الأحد الماضي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن كومان وأنجيلو سيجريان جلسة علاجية تحت إشراف طبيب الفريق قبل ساعة من موعد التدريبات لتحديد مدى قدرتهما على الانتظام مع زملائهما في التدريبات الجماعية.

ميدانيًا، عمد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق النصراوي إلى تقسيم لاعبيه إلى مجموعتين خلال التدريبات التي استؤنفت الثلاثاء بعد يوم من الإجازة.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين المشاركين أمام القادسية، وتركزت تمارينهم على النواحي الاستشفائية، بينما تنوعت تدريبات البقية بين التدريبات اللياقية والتكتيكية في داخل مركز «دار النصر» التدريبي.