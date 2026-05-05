50 لاعبة في دوري سيدات الريشة

انطلقت منافسات النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات للريشة الطائرة، الثلاثاء، التي تُستمر لمدة يومين في الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 50 لاعبة، يمثلن أندية: الهلال، النصر، عكاظ، الفاروق، التعاون، الوشم، والصواري.

وتلعب منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وصولًا للنهائي الذي سيحدد بطل النسخة الأولى، فيما يقودها 13 حكمًا.

ويُعد إطلاق النسخة الأولى محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضة النسائية، إذ يوفر الدوري بيئة تنافسية احترافية تسهم في رفع مستوى الأداء الفني، إلى جانب دوره في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، بما يعزز من بناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية مستقبلًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي تنظيم الدوري ضمن جهود الاتحاد السعودي للريشة الطائرة الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسات للعبة، ورفع مستوى التنافس، ودعم مسارات اكتشاف وتطوير المواهب، وبناء جيل واعد من اللاعبات القادرات على تمثيل السعودية في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية.