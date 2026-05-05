تشيلسي يدرس التعاقد مع تشافي

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مدربًا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارًا من الموسم المقبل، بعد أن قاد برشلونة ثلاثة مواسم توج خلالها بلقبي السوبر والدوري.

وتعيد إدارة تشيلسي تقييم توجهاتها بعد إقالة ليام روسينيور، فعلى الرغم من الأداء القوي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن الموسم بشكل عام كان مخيبًا للآمال.

وكان الفريق، الذي يقوده مؤقتًا كالوم مكفارلين، خسر المباراة السادسة تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الإثنين، أمام ضيفه نوتنجهام فوريست 1-3. وكان الهدف الذي سجله البرازيلي جواو بيدور هو الأول بتلك المواجهات. ويملك تاسع الترتيب بـ 48 نقطة، ويبتعد بثلاث نقاط عن المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

ووفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، يبحث مالكو النادي الآن عن مدرب دائم يتمتع بالقدرة على قيادة الفريق نحو المرحلة التالية من المشروع، حيث يعتبر الحفاظ على الهوية الكروية التي تم تطويرها خلال الأعوام الأربعة الأولى من إدارة المجموعة الحالية أولوية قصوى.

ويسود اعتقاد داخل قلعة «ستامفورد بريدج» بأن النادي ينظر إلى تشافي «46 عامًا» كمدرب تتوافق مبادئه مع أسلوب تشيلسي الهجومي القائم على الاستحواذ، والذي سعى النادي إلى ترسيخه. ويعزز فرص لاعب الوسط السابق قيادته برشلونة للقب الدوري 2023.



وتراقب إدارة تشيلسي أسماء أخرى أيضًا على غرار تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد، وفرانشيسكو فاريولي، «بورتو» وسيسك فابريجاس «كومو».