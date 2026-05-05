الزمالك يخطف نقاط سموحة.. ويلامس اللقب الـ 16

اقترب فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم من حسم لقب الدوري للمرة الـ 16، وبات بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كيلوباترا، بعد فوزه الإثنين على مضيفه سموحة 1-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة السادسة قبل الأخيرة من مرحلة تحديد البطل.

واستعاد الفريق الأبيض توازنه بعد خسارته القاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي 0-3، الجولة الماضية، ونجح في خطف ثلاث نقاط ثمينة بفضل هدف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 62 برأسية متقنة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للبرازيلي بيزيرا.

وانفرد الزمالك بالصدارة بـ 53 نقطة بفارق اثنتين أمام شريكه السابق بيراميدز، الذي سقط في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وبفارق ثلاث امام ألاهلي الفائز على إنبي بثلاثية نظيفة.

وبات الزمالك بحاجة إلى التعادل في مباراته الأخيرة أمام سيراميكا على ملعب القاهرة الدولي للفوز باللقب الـ16، والأول منذ عام 2022، وذلك لتفوقه على بيراميدز بحساب المواجهات المباشرة.

وسيلعب الأهلي مع المصري بالإسكندرية، وبيراميدز مع سموحة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأخيرة.

وحتى يتوج بيراميدز بلقبه الأول يجب أن يفوز على سموحة في المرحلة الأخيرة مع خسارة الزمالك. أما الأهلي فينتظر فوزه وسقوط الزمالك، وتعادل أو خسارة بيراميدز ليحتفظ باللقب.