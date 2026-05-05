الهلال يُسقط الخليج ويعيد فارق الجولة 25

أعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم مشهد دوري روشن السعودي إلى ما كان عليه بعد الجولة 25، بفوزه على مضيّفه الخليج 2ـ1، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 28.

وضيَّق الانتصار الفارق بين الهلال، صاحب المركز الثاني، والنصر المتصدر، إلى نقطتين، قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وبلغ الفارق نقطتين بين الأول والثاني لآخر مرة، عقب الجولة الـ 25، ووقتها كان النصر متصدرًا بـ 64 نقطة، ويليه الأهلي بـ 62 نقطة، ثم الهلال ثالثًا بـ 61 نقطة.

وتباينت نتائج الفرق الثلاثة لاحقًا، فتبدّلت الفوارق بينها، قبل أن تستقر مجددًا عند نقطتين بين النصر المتصدر، والهلال الذي أصبح هو الوصيف بدلًا من الأهلي.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، تقدّم الخليج أولًا بهدف سجّله المهاجم النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة 11.

واستطاع الفريق الزائر قلب النتيجة بهدفين أحرزهما الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، والجناح سلطان مندش في الدقيقتين 34 و79.

ورفع الفوز رصيد الهلال عند 77 نقطة، متأخرًا خلف النصر المتصدر بفارق نقطتين، ومتقدمًا على الأهلي الثالث، الذي يملك مباراةً ناقصةً، بفارق 8 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة، وظلّ في المركز الـ 11، بفارق نقطة خلف الحزم العاشر.

وتبقى للهلال 3 مباريات إحداها أمام النصر، فيما يواجه في الأخريين نيوم والفيحاء. أمّا النصر، فبخلاف مواجهة الهلال، سيلتقي مع الشباب وضمك.