نوتنجهام ينتظر عودة جيبس- وايت أمام فيلا

تمسك فيتور بيريرا، مدرب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم بإمكانية لحاق مهاجمه مورجان جيبس-وايت بمباراة إياب نصف نهائي دوري الأوروبي أمام أستون فيلا الخميس المقبل، بعد إصابته بجرح بالغ في الرأس أمام تشيلسي الإثنين.

وحدثت الإصابة بالشوط الثاني مع الإسباني روبرت سانشيز حارس تشيلسي حيث سالت الدماء منهما قبل أن يتم استبدالهما قبل نصف ساعة من نهاية المباراة التي خسرها الفريق اللندني 1ـ3.

وأوضح بيريرا في تصريحات صحافية الثلاثاء أن اللاعب يعاني من جرح عميق لكنه يظل متفائلًا بمشاركته: «إنه مقاتل ونأمل في حدوث معجزة، سنرى ما سيحدث، وأنا أؤمن حقًا بقدرتنا على الاستعانة به، لقد قلت له لا تضرب الكرة برأسك، فقط ألعب».

وأوضح الجهاز الطبي لنادي نوتنجهام أن مشاركة جيبس وايت تعتمد فقط على التئام الجرح، حيث لم تشخص حالته كارتجاج في المخ، مما جنبه الخضوع لبروتوكولات العودة الصارمة.

ووفقًا للوائح الصحية المعمول بها: «يجب ألا يعود اللاعبون إلى ممارسة أي نشاط لمدة لا تقل عن 24 ساعة، قبل الخضوع لفترة راحة لمدة 48 ساعة إضافية، واتباع عملية من 6 مراحل للعودة إلى اللعب» في حال ثبوت الإصابة بالارتجاج.

وبما أن إصابة جيبس وايت اقتصرت على جرح سطحي استلزم غرزًا جراحية في الجبهة والأنف، فإن احتمالية وجوده في قائمة المواجهة الأوروبية المرتقبة تظل قائمة شريطة تعافي الجرح وتوقف النزيف.