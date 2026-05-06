إنزاجي: الخليج صعّبها علينا.. والتدوير ضروري

ربط الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بين الصعوبات التي واجهها لاعبوه في التسجيل أمام الخليج، خلال مؤجلة الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وطريقة لعب المنافس.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الفوز 2ـ1 على الخليج، الثلاثاء، قال إنزاجي: «قدمنا مباراة كبيرة، وهنأت اللاعبين على هذا الفوز».

وأكَّد المدرِّب احترامه لأداء الخليج، مشيرًا إلى مواجهة فريقه صعوبات في تجاوز المناطق الدفاعية للمنافس، رغم المحاولات العديدة، بسبب «شراسة الخصم في الخلف».

وأقر الإيطالي باستمرار معاناة فريقه من مشكلة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، مثلما شرح سلفًا خلال مؤتمرات صحافية سابقة.

وأشار إلى أحقية الجناح سلطان مندش بالمشاركة أساسيًا كونه «يملك إمكانات كبيرة، ولاعبًا مهمًا جدًا في الفريق».

وتحدث عن التغييرات التي أحدثها في التشكيل قائلًا: «تنتظرنا مباريات مهمة، لذا أردت التدوير، وأرحت بعض الأسماء لتحقيق التوازن البدني، وإصابة كوليبالي أيضًا تجبرنا على التغيير».

وكشف عن قراره بالبقاء في الدمام وليس العودة مباشرة إلى الرياض «من أجل الاستشفاء البدني»، قبل بدء مرحلة التحضير الفعلي لنهائي كأس الملك، الجمعة المقبل، أمام الخلود.

ورفع الفوز رصيد الهلال عند 77 نقطة، متأخرًا خلف النصر المتصدر بفارق نقطتين قبل آخر 3 جولات.