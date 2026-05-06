القادسية يمدد عقود ذكري وأبو الشامات وكينيونيس

مدد نادي القادسية عقود الثلاثي جهاد ذكري ومحمد أبو الشامات والمكسيكي جوليان كينيونيس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، موسمين إضافيين وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدافع الدولي ذكري «24 عامًا» وأبو الشامات الظهير الأيمن «23 عامًا» سيستمران مع القادسية حتى 2031، حسب بنود العقد الجديد الذي ينتظر أن يكشف النادي عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط ذكري وأبو الشامات حاليًا بعقدين مع النادي الشرقي حتى 30 يونيو 2029.

أما المكسيكي كينيونيس «29 عامًا» فإن عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2028 تم تجديده حتى 2030.

وكان القادسية مدد عقد ذكري لمدة خمسة أعوام في أكتوبر 2024، علمًا أنه تدرج في الفئات السنية بالنادي وصولًا إلى الفريق الأول، وسجل اسمه ضمن القائمة التي أسهمت في صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي قبل موسمين.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لمحمد أبو الشامات الذي سارعت الإدارة إلى تجديد عقده خمسة أعوام أيضًا في أكتوبر 2024 بعد انتقاله إلى الفريق الشرقي في يوليو 2021 قادمًا من الأهلي.