بويت: حاولنا تعطيل الهلال.. ولاعبوهم مثل برشلونة وسيتي

نوّه الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى محاولته تصعيب الأمور داخل الملعب على الهلال، معترفًا للمنافس بالأفضلية خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، التي جرت الثلاثاء في الدمام.

وفي مؤتمر صحافي بعد الهزيمة 2ـ1 قال: «كانت مباراة عسيرة، وكنت أعرف أنني سأواجه فريقًا صعبًا».

وأضاف: «اللاعبون قدموا مباراة رائعة، وحاولنا تصعيب الأمور على الهلال، لكنه تمكن من صنع فرصًا أكثر».

وأبدى مدرب الخليج تفهّمه وقوع بعض اللاعبين في أخطاء فردية أحيانًا، مثل البرتغالي بيدرو ريبوتشو، الظهير الأيسر للفريق، الذي تسبب في الهدف الثاني للهلال.

وأكد بويت: «الأخطاء واردة في كرة القدم» فيما أشار إلى اختياره التشكيل بناء على تقييم جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المباريات.

ولفت الأوروجوياني إلى امتلاك الهلال لاعبين بجودة عالية يتسمون بمواصفات مثل السرعة والقوة البدنية، مشبهًا الفريق الأزرق في ذلك بـ «برشلونة ومانشستر سيتي».

وجمدت الخسارة رصيد الخليج عند 37 نقطة، وظلّ في المركز الـ 11، بفارق نقطة خلف الحزم العاشر.