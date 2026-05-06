«فالكونز» و«تويستد مايندز».. قمة مفصلية ترسم ملامح البطل

تتجه الأنظار الأربعاء عند الساعة 4:20 مساءً نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي «فالكونز» و«تويستد مايندز» ضمن نهائيات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية قصوى كونها تحدد مسار الفريقين في الأدوار النهائية، حيث سينتقل الفائز مباشرة لإكمال مشواره في «المسار العلوي»، بينما يهبط الخاسر إلى «مسار الفرصة الأخيرة» (Lower Bracket).

وتجري سلسلة المواجهات بنظام BO7 «الأفضل في 7 مباريات»، مما يتطلب نفسًا طويلًا وتركيزًا عاليًا من اللاعبين.

وفي حال وصول الفريق الخاسر من مواجهة الأربعاء إلى المباراة النهائية عبر مسار الخاسرين، فسيكون ملزمًا بتحقيق الفوز في سلسلتين متتاليتين «Double Reset» لخطف اللقب، مما يزيد من صعوبة المهمة ويجعل المواجهة مفصلية في تحديد بطل الدوري.