ترزيتش يقود بلباو حتى 2028

يقود الألماني إدين ترزيتش تدريب فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2028، وفقًا لما أعلن النادي الباسكي، الثلاثاء.

ويحل ابن الـ43 عامًا بدلًا من إرنستو فالفيردي، الذي تولى المهمة منذ 2022، وقاد الفريق إلى لقب الكأس الإسبانية عام 2024.

وكان ترزيتش من دون عمل منذ رحيله عن بوروسيا دورتموند في يونيو 2024، مباشرة بعد قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 0ـ2.

وقبلها، تولى ترزيتش مهمة مساعد المدرب الكرواتي سلافن بيليتش في بشكتاش التركي ووست هام الإنجليزي، والسويسري لوسيان فافر في دورتموند، قبل أن يتسلم مهمة المدرب المؤقت في النادي الألماني نهاية عام 2020، في طريقه للفوز بالكأس المحلية مدربًا دائمًا في الموسم التالي.

وقبل أربع مراحل على ختام الدوري الإسباني، يحتل بلباو المركز الثامن وما زال في دائرة المنافسة على المشاركة في «يوروبا ليج» أو «كونفرنس ليج» الموسم المقبل.

وأُعلن مارس الماضي عن رحيل فالفيردي عن النادي الباسكي بعد فترة ثالثة موفقة أيضًا في قيادة الفريق.

وقال ابن الـ62 عامًا إنَّه كان يدرس الخطوة منذ فترة، ليطوي بعد هذا الموسم صفحة ارتباط طويل ببلباو، إذ خاض ستة مواسم بقميص النادي لاعبًا خلال التسعينيات، قبل أن يدربه على ثلاث فترات بين 2003ـ2005 و2013ـ2017 و2022ـ2026.