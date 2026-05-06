بعد 20 عاما.. ساكا يعيد أرسنال إلى نهائي الأبطال

بلغ فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه الثلاثاء على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، في لندن في إياب نصف النهائي.

وسجل الجناح الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد ليصعد أرسنال إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا في نهائي بودابست 30 مايو الجاري، مع الفائز من المواجهة الأخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، الأربعاء.

وحافظ أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاث مراحل من الختام، على حظوظه بتحقيق ثنائية غير مسبوقة له، بعدما بلغ نهائي الأبطال للمرة الثانية بعد 2006 وخسره أمام برشلونة الإسباني 1-2.

ووصل «المدفعجية» إلى النهائي من دون أي خسارة، إذ تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر دور المجموعة الموحدة حيث فاز بجميع مبارياته الثماني، ثم تعادل مع باير ليفركوزن الألماني 1-1 وفاز عليه 2-0 في ثمن النهائي، وتغلب في ربع النهائي على سبورتينج البرتغالي 1-0 وتعادل معه 0-0.

في المقابل، خرج أتلتيكو بموسم صفري، بعدما خسر نهائي مسابقة الكأس المحلية في أبريل الماضي أمام ريال سوسييداد بركلات الترجيح.

وأجرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تغييرات هجومية عن لقاء الذهاب، فبدأ بساكا العائد من الإصابة، والبلجيكي لياندرو تروسار بدلًا من البرازيلي جابريال مارتينيلي ونوني مادويكي.

كما أعطى مشاركة أساسية للظهير مايلز لويس-سكيلي في الوسط وإيبيريتشي إيزي بدور صانع الألعاب المتقدّم.

في الجانب الآخر، وكما كان متوقعًا، أعاد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني نجومه إلى التشكيلة الأساسية، بعدما أجرى العديد من التغييرات في الفوز على فالنسيا السبت ضمن الدوري المحلي.

ولم يختلف الحال الإثنين عمّا كان عليه خلال الشوط الأول في ملعب «الرياض ميتروبوليتانو» بالعاصمة مدريد. تناقل للكرات من دون فعالية هجومية للفريقين وسط محاولات أكثر لأرسنال لم تُثمر أي تسديدة على مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك طوال 44 دقيقة.

وفي الدقيقة عينها التي سجل فيها أرسنال هدف التقدّم ذهابًا عبر السويدي فيكتور جوكيريس من ركلة جزاء، جاءت فيها التسديدة الأولى على المرمى عبر تروسار، تصدّى لها أوبلاك، لكنها تهادت أمام ساكا الذي تابعها في المرمى «44».

في الشوط الثاني، ضغط أتلتيكو بحثًا عن التعادل، وكان قريبًا عبر الأرجنتيني جوليانو سيميوني الذي واجه الحارس الإسباني دافيد رايا لكنه تعرّض لمضايقة من قلب الدفاع البرازيلي جابريال الذي أبعد كرته إلى ركنية «51».

وجرّب الفرنسي أنطوان جريزمان بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها رايا «56»، فيما أهدر جوكيريس فرصة تسجيل الثاني بتسديدة قوية علت المرمى بعد عرضية الإكوادوري بييرو هينكابييه «66».

وعلى الرغم من كل التبديلات من الفريقين في الشوط الثاني، لم يتغيّر الحال هجوميًا بين فريقين كان متوقّعا أن ينتهجا أسلوبًا دفاعيًا كما فعلا في لقاء الذهاب أيضًا، على عكس المواجهة المثيرة الأولى بين سان جيرمان وبايرن التي انتهت 5-4.