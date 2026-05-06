احتفالات في لندن

انطلقت احتفالات عارمة في ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، بعد تأهل فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006 والذي خسره أمام برشلونة. ونجح الفريق في إقصاء ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد بعد أن انتهت جولة الذهاب الأربعاء الماضي بالتعادل 1-1. وسجل هدف المباراة الوحيد الجناح الإنجليزي الدولي العائد من الإصابة بوكايو ساكا في الدقيقة 44. وضرب أرسنال موعدًا في النهائي أمام الفائز من مواجهة الأربعاء بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان، حامل اللقب.ومن المقرر أن تلعب المباراة النهائية في بودابست العاصمة الهنجارية 30 مايو الجاري (رويترز والفرنسية والأوروبية وأسوشيتد برس)