بعد هدف مندش.. ريبوتشو ينال أدنى تقييم

نال البرتغالي بيدرو ريبوتشو، ظهير أيسر فريق الخليج الأول لكرة القدم، أدنى تقييم بين زملائه على موقع «سوفاسكور» الإلكتروني، بعد ارتكابه خطأ مؤثرًا أمام الهلال، الثلاثاء، في مؤجلة الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 79 من المباراة قصد ريبوتشو إعادة الكرة إلى زميله اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، دون الانتباه إلى وجود سلطان مندش، جناح الهلال، الذي خطفها وأسكنها الشباك، محرزًا هدف الفوز لـ «الأزرق».

ومنح موقع «سوفاسكور» تقييمًا للبرتغالي بلغ 5.9 درجة، فيما لم يحصل أي لاعب آخر من الفريق على أدنى من 6 درجات.

مع ذلك، لم يتذيل ريبوتشو تقييمات المباراة إجمالًا، وجاء خلفه البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم الهلال، بواقع 5.7 درجة فقط.

أما الصدارة فذهبت للبرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، رغم مشاركته في خط الدفاع وليس مركزه الأصلي، ومنحه الموقع 8.7 درجة.

وأنهى الهلال المباراة فائزًا 2ـ1، مقلصًا الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين قبل 3 جولات من نهاية سباق الدوري.