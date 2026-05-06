موسم الخيبات

خيبة أمل كبيرة أصابت لاعبي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم ومدربهم الأرجنتيني بعد تفويت فرصة بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة تاريخيًا، بعد خسارتهم الثلاثاء ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال إلإنجليزي بهدف دون رد على ملعب الإمارات في لندن، بعد التعادل 1-1 ذهابًا. وكانت تلك آخر فرصة لأتلتيكو للخروج بلقب بعد موسم مخيب بعد تراجعه في الدوري المحلي، وخسارته نهائي كأس ملك إسبانيا. وكان الفريق بلغ نهائي 1974 وخسره أمام بايرن ميونيخ الألماني، ثم انتظر 40 عامًا أخرى ليصطدم بجاره اللدود الريال في 2014 ويسقط أيضًا، ثم يعيد السيناريو نفسه بعد عامين مرة أخرى في مواجهة الغريم نفسه. (الفرنسية ورويترز والأوروبية وأسوشيتد برس)