أرتيتا: كافحنا أعواما.. وحققنا الهدف

عدَّ ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، بلوغهم نهائي دوري أبطال أوروبا نتاج أعوام طويلة من الكفاح والمثابرة.

وتأهل الفريق للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب 20 عامًا، بعد الفوز 1ـ0 على أتلتيكو مدريد الثلاثاء بعد التعادل 1ـ1 ذهابًا في مدريد، الأسبوع الماضي.

وينتظر أرسنال الفائز من باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وبايرن ميونيخ الألماني الأربعاء، علمًا بأن الأول فاز ذهابًا على ملعبه 5-4.

وقال أرتيتا عبر منصة أمازون برايم عقب المباراة: «إنها ليلة رائعة لكل من ينتمي لهذا النادي، حققنًا إنجازًا مذهلًا، وأرى الفخر والسعادة في عيون الجميع».

وأضاف: «الأجواء كانت مذهلة منذ البداية، فالجماهير تنتظرنا بكثافة كبيرة خارج الملعب، وشجعوا بحماس شديد في المدرجات، لذا كان فوزًا رائعًا».

وتابع: «بالتأكيد جماهيرنا كانت على قدر التحدي، لقد ارتقوا بالطموحات، وحاولنا اللحاق بهم، وكافحنا لأعوام من أجل إسعادهم، وسعيد للغاية بنظرة الفخر في أعينهم».

وأوضح: «أكثر ما أعجبني هو تكاتف الفريق وترابطه، فأنا متعاطف دائمًا مع اللاعبين، وأعرف أنهم مميزون على المستوى الشخصي، لقد تحدثت مع بعض اللاعبين قبل ساعات من أجل الاعتذار لهم، لأنني قررت الاستعانة بنفس تشكيل مباراة الذهاب، وكان الرد سريعًا بأنهم جاهزون في أي وقت، وتبادلنا العناق».