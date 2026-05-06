سيميوني: أرسنال استحق التأهل بجدارة

رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلقاء اللوم على التحكيم بعد خروجهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 0-1 أمام أرسنال الإنجليزي الثلاثاء.

وقال سيميوني في تصريحات عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «لقد خرجنا من البطولة لأن منافسنا تأهل بجدارة واستحقاق، بعدما استغل فرصته في الشوط الأول، وحقق فوزََا مستحقًا، أنا هادئ تمامًا بشأن ذلك».

وأضاف: «لم نكن حاسمين بشكل كافٍ لاستغلال فرصنا.. قدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني، ولم نستغل بعض المواقف التي كانت ستغير السيناريو لصالحنا».

وتابع: «بذلنا قصارى جهدنا، ونتقبل ما حدث، أنا فخور بالوصول لهذه المرحلة، وتحقق ذلك بفضل لاعبينا وجماهيرنا».

وشدد: «التزمت بما قلته بأننا نريد المنافسة، وللأسف لم نفز بأي لقب، ولكننا وصلنا لمراحل صعبة على أي فريق».

وتجنب سيميوني انتقاد قرارات التحكيم قائلًا: «لن أتطرق للتحكيم، فالكل يعلم أننا نستحق مخالفة، واعتقدنا أن الحكم سيتصرف بشكل صحيح، لكن لا أريد الخوض في تفاصيل أو البحث عن أعذار».

وفشل أتلتيكو مدريد في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لرابع مرة في تاريخه بعدما خسر ثلاثة نهائيات سابقة في أعوام 1974 أمام بايرن ميونيخ و2014 و 2016 في مواجهة ريال مدريد.