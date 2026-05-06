«حفرة جهنم» يعيد زمن عشوائيات أحياء جدة

يعرض مسلسل «حفرة جهنم» على mbc شاهد، الخميس، والمكون من 10 حلقات.

وتعود الأحداث الافتراضية للعمل إلى عام 2015 وما قبله، في زمن يسبق إزالة الأحياء العشوائية من مدينة جدة، ويجد محققان نفسيهما في مواجهة مصيرية مع الجريمة والفساد.

وتولى المخرج أحمد أكساس تنفيذ «حفرة جهنم»، وتوزعت بطولته بين خالد يسلم، خيرية أبو لبن، مؤيد الثقفي، فاطمة البنوي، ماجد الكعبي، قصي خضر، نزار السليماني، عبد الرحمن الدقل، حسين الدقل، سلمى البلوشي، موضي عبد الله، عماد اليوسف، عيشة الرفاعي، محمد عباس، وحيد صالح، خالد هوساوي، ياسين أبو الجدايل وآخرين.

وقال خالد يسلم : «عندما قرأت النص تذكرت كيف كانت جدة تعاني من الأحياء العشوائية، أعجبت بأفكاره الذكية، ولاحظت قوة السيناريو، لاسيما أول مشهد لظهور المقدم ماجد، ولم نعتد رؤية رجال الشرطة بهذا البعد الإنساني، متابعة معاناته، مشاكله، وأخطائه في بيته، بموازاة عمله كعسكري يؤدي مهامه».

وأضاف :«المسلسل يدمج بين التحقيق والجريمة و«الأكشن» والقصة الإنسانية، والمقدم ماجد يمر بـصدمة نفسية ناتجة عن تجربة ذاتية هي فقدان ابنته «جود»، ويحاول حل قضية العصابة دون إقحام مشاعره الشخصية، خاصة وأن أحد أفرادها كان سببًا في وفاة ابنته».

وأكد يسلم أن المسلسل مأخوذ عن أحداث حقيقية وقعت في جدة عام 2015 في بعض المناطق العشوائية التي كانت بؤرة للمخدرات والابتزاز والتسول، والحمد لله أن تلك المناطق تغيرت الآن بفضل «رؤية 2030».

ووصف مؤيد الثقفي الذي يلعب دور النقيب علي بأن مناقشة ما كان يحدث في الأحياء العشوائية بالأمر المهم.

وقال: «علي هو شاب طموح في منتصف الثلاثينيات، يعمل في المباحث الجنائية، ونقل حديثًا إلى مدينة جدّة، وكانت سمعته تسبقه كضابط فذ تُحال إليه القضايا المعقدة التي يعجز الآخرون عن حلها، فصار بمثابة البطل في نظر جيل الضباط الشباب، وكان يظن أن حياته تقترب من المثالية، ويحاول حل أي قضية يعمل عليها بسرعة وانضباط. هذا التوجه خلق صراعًا بينه وبين المقدم ماجد، الذي يمتلك خبرة السنين وعمرًا أكبر، فيما يمتلك هو حماسة الشباب».