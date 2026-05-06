«عكس سير» يجمع الشلاحي والمجفل.. والرياض تحتضن التصوير

كشف المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن الصور الأولى من الفيلم السعودي «عكس سير»، العمل السينمائي الكوميدي «الأكشن» المرتقب، والمقرَّر طرحه صيف العام الجاري، بدعمٍ وشراكةٍ مع صندوق Big Time.

وتعكس الصور الأولى ملامح عالم الفيلم الذي يمزج بين «الأكشن» والكوميديا بأسلوبٍ مختلفٍ مع طابعٍ بصري وحركي يوحي بتجربةٍ سينمائيةٍ سريعة الإيقاع ومملوءةٍ بالمفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبةٌ من النجوم، يتقدمهم عبد العزيز الشهري، وعبد المجيد الكناني، ومؤيد النفيعي، ومهند الصالح، وأسماء السياري، إضافةً إلى مشاركة فوز عبد الله، ومشاري العجاجي، والفنان القدير حسن العبدي، كما يضمُّ العمل مجموعةً من الوجوه الجديدة، من بينهم شنار الدوسري، وعبد الرحمن الجدعان.

ويأتي «عكس سير» نتيجة تعاونٍ جديدٍ يجمع بين الكاتب عبد العزيز الشلاحي والمخرج مفرج المجفل في عملٍ يُمثِّل تحوُّلًا لافتًا بمسيرتهما، إذ يقدمان للمرة الأولى تجربةً تجمع بين التشويق والجريمة مع الكوميديا بعد نجاحاتهما السابقة في أفلامٍ مثل «المسافة صفر» و«حد الطار» و«هوبال».

وكان تصوير الفيلم قد جرى بالكامل في الرياض، وانتهى فريق العمل منه أكتوبر الماضي بعد تنفيذ مشاهد العمل، وبناء عالمه الدرامي داخل مواقعَ متعددةٍ في العاصمة في خطوةٍ تعكس تطور البنية الإنتاجية المحلية، وتمهِّد لتقديم تجربةٍ سينمائيةٍ، يُتوقَّع أن تحظى باهتمامٍ جماهيري واسعٍ داخل السعودية وخارجها.

ويقف خلف إنتاج الفيلم كلٌّ من المنتجة صفاء أبو رزق، والمنتج محمد التركي في تعاونٍ يجمع بين الخبرات المحلية والإقليمية، ويهدف إلى تقديم عملٍ بمعاييرَ إنتاجيةٍ عاليةٍ، ويعكس تطور الصناعة السينمائية السعودية.