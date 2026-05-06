بونيو أول الحاصلين على جائزة Gamechanger

أعلن مركز السينما العربية «ACC» اختيار الإيطالي فينشينزو بونيو، المنتج التنفيذي السينمائي، ليكون أول الحاصلين على جائزة «Gamechanger» للعام الجاري.

ومن المقرَّر تكريم بونيو في حفل توزيع جوائز النقاد للأفلام العربية بنسخته العاشرة، 16 مايو، بـ «Plage des Palmes» خلال سوق الأفلام في مهرجان كان ضمن احتفالية المركز كل عامٍ بالإنجازات في السينما العربية.

ويُخصِّص مركز السينما العربية مساحةً لبونيو في العدد 26 من مجلة السينما العربية لتقديم نظرةٍ عميقةٍ على مسيرته وفلسفته. وأكد علاء كركوتي وماهر دياب، مؤسِّسا المركز، أن استحداث هذه الجائزة يعكس الآليات المتطورة للصناعة، وأهمية تقدير أولئك الذين يعملون خلف الكواليس لإحداث تغييرٍ هيكلي ومستدامٍ.

من جهته، ذكر فينشينزو بونيو: «يغمرني شعورٌ استثنائي بالسعادة لنيل هذه الجائزة، ويُسعدني حقًّا معرفة أن هناك زملاء في العالم العربي يُقدِّرون مسيرتي المهنية طوال تلك الأعوام، لا سيما فيما يتعلَّق بتسليط الضوء على صُنَّاع أفلامٍ جددٍ، وقصصٍ ملهمةٍ، وأساليبَ سينمائيةٍ مبتكرةٍ. لم يكن أي من هذا ليتحقق، سواء في إطار صندوق السينما العالمية WCF، أو غيره من المشروعات لولا روح الفريق، والشغف الذي يجمعني بزملاء العمل الذين رافقوني أعوامًا طويلة».