في جدة.. الفتح يطارد الفوز الغائب على الأهلي

ينزل فريق الفتح الأول لكرة القدم ضيفًا، الأربعاء، على الأهلي، حاملًا دافع اقتناص أول فوزٍ له على «الأخضر» في جدة منذ أكثر من خمسة أعوام.

في المقابل، يبحث صاحب الأرض عن رد الاعتبار، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة آسيا للنخبة، بعدما خسِر مواجهة الدور الأول في الأحساء بنتيجة 1ـ2.

وآخر انتصار فتحاوي على الأهلي، في جدة، سجَّله في الدور الثاني من دوري 2020ـ2019، 21 فبراير 2020. وانتصر الضيوف، يومَها، 1ـ0.

وفي الزيارات الأربع التالية، فاز «الأهلي» مرتين وأسفر لقاء عن تعادل الفريقين.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 31 مرة سابقة، فاز الأهلي في 16 مباراة، وفاز الفتح في 9 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات، وسجل هجوم الأهلي 58 هدفًا، في حين سجل هجوم الفتح 36 هدفًا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 69 نقطة، إثر فوزه في 21 مباراة وتعادله في ست والخسارة في ثلاث مباريات، بينما يحتل الفتح المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، بعدما فاز في ثماني مباريات وتعادل في تسع مقابل الخسارة في 13 مباراة.

وبعد خسارته أمام النصر، استعاد الأهلي توازنه سريعًا بالفوز على الأخدود برباعية، ويسعى هذا المساء جاهدًا لرد اعتباره من خسارة الدور الأول، وفي نفس الوقت تأمين موقعه الحالي.

أما الفتح الذي بدأت تتحسن نتائجه أخيرًا، فنجح في الابتعاد عن صراع صراع الهبوط، بعدما تفادى الخسارة في آخر ثلاث مباريات، حيث فاز في واحدة وتعادل في اثنتين، ويأمل أن يحقق الليلة نتيجة إيجابية.