قاريا.. غياب حكيمي يقلق باريس

يلقي غياب المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بظلاله على الفريق الباريسي أوروبيًا، قبل مواجهة بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وخلال مباريات دوري الأبطال، التي غاب عنها اللاعب، خسر باريس نصفها «مباراتين من 4»، أبرزها أمام برشلونة في ربع نهائي نسخة 2024 بنتيجة 3ـ2.

وفي النسخة الجارية، غاب عن ثلاثة مواجهات، فاز خلالها على توتنام هوتسبير 5ـ3، وتعادل مع أتلتيك بلباو 0ـ0، وخسر أمام سبورتينج لشبونة 2ـ1.

وعلى صعيد جميع البطولات، تبدو الأرقام أقل تأثيرًا، إذ خاض باريس 56 مباراة دون حكيمي، حقق خلالها 39 انتصارًا، مقابل تسعة تعادلات وثمانية خسائر، ما يعكس استقرارًا في النتائج محليًا.

ويغيب الظهير المغربي عن مواجهة الإياب أمام بايرن، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال لقاء الذهاب الذي انتهى 5ـ4 في باريس، على أن تلعب مواجهة الحسم على ملعب أليانز أرينا.