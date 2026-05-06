لام: ألمانيا لن تفوز بكأس العالم

أكد فيليب لام، قائد المنتخب الألماني الأول لكرة القدم السابق، أن بلاده ليست من الفرق المرشحة للفوز بلقب كأس العالم التي تنطلق 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد 12 عامًا من الفوز بكأس العالم في البرازيل، كان لام جزءًا من الفريق، أوضح أن الفريق الحالي فيه لاعبون جيدون يلعبون لأندية كبيرة.

وقال في حديث لصحيفتي «مونشنر موركو/ تي زد»: «ولكن الماضي لم يظهر بالضرورة أننا قد تطورنا حقًا كفريق في الأعوام الأخيرة أو خلال البطولات القليلة الماضية».

ومنذ الفوز بلقب 2014، ودع المنتخب الألماني النسختين التاليتين من البطولة في روسيا 2018 وقطر 2022 من دور المجموعات.

وفشل الفريق أيضًا في التأهل إلى نهائي البطولة الأوروبية في تلك الفترة

وقال: «لهذا السبب فإن أبرز المرشحين منتخبات أخرى، عندما أفكر في فرنسا أو إسبانيا، وربما حتى البرتغال. لكن كل شيء يظل ممكنًا».

وكان لام أنهى مسيرته الدولية عقب التتويج في البرازيل، واعتزل كرة القدم نهائيًا عام 2017 بعد أكثر من عقد مع بايرن ميونيخ ومنذ ذلك الحين، ينشط في مجال الأعمال والإدارة الرياضية.

ولدى سؤاله عن إمكانية العودة إلى بايرن ميونيخ، قال: «أنا مشغول جدًا حاليًا وأستمتع بحياتي. حياتي رائعة، ولهذا بصراحة لا أفكر في البايرن في الوقت الحالي».