الإصابة تبعد مارتا عن تحدي إيطاليا

انسحبت الأوكرانية مارتا كوستيوك من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بسبب مشاكل في الفخذ والكاحل، وذلك بعد فوزها بأكبر لقب في مسيرتها.

وتوجت كوستيوك ببطولة مدريد المفتوحة للتنس السبت الماضي، ووصلت للمركز الخامس عشر في التصنيف العالمي هذا الأسبوع. وفازت كوستيوك بلقب على الملاعب الرملية في روان بفرنسا، وقبل أسبوع في مدريد، وحاليًا حققت 11 انتصارًا متتاليًا.

وقالت كوستيوك :«بعد أفضل فترة في مسيرتي، كنت أتطلع للمشاركة في بطولة روما ولكن في بعض الأحيان يكون لجسدك خطط أخرى، وخلال الأيام القليلة الماضية، كنت أتعامل مع إصابة في الفخذ.وبما أن كاحلي لم يتعاف تمامًا بعد، فليس من الحكمة الاستمرار في الضغط على نفسي الآن، لذا لن أشارك في البطولة هذا العام».

وتحدثت كوستيوك عن بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ 24 مايو ، وقالت :«الآن حان وقت التعافي والاستعداد لباريس».