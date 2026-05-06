«آسيا 17» .. 3 مباريات في اليوم الثاني

تستكمل الأربعاء مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا في نسختها الـ 21، والتي انطلقت، الثلاثاء، في جدة.

ويلتقي منتخب اليمن نظيره فيتنام ضمن مباريات المجموعة الثالثة عند الـ 08:00 مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وفي المجموعة نفسها يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والإمارات في الـ 08:30.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم 3 منتخبات فقط بعد انسحاب كوريا الشمالية، يلتقي منتخب أستراليا نظيره الهندي عند الـ 07:00 على رديف مدينة الملك عبد الله.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة، وتتأهل المنتخبات التي تصل إلى ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم للناشئين 2026 في قطر.

وحقق المنتخب السعودي انتصارًا، الثلاثاء، في مستهل مشواره أمام ميانمار برباعية نظيفة، وانتصر منتخب طاجيكستان على تايلاند بهدفين دو رد.

فيما شهدت المجموعة الثانية انتصار اليابان على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز إندونيسيا على الصين بهدف دون رد.