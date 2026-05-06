أحلام لـ«الرياضية»: أنا حالة خاصة في الفن

أكدت لـ«الرياضية» الفنانة الإماراتية أحلام، أن طموحها لا يتوقف عند حد معين، مشيرة إلى أنها حققت الكثير من أحلامها الفنية والتي كان أبرزها الغناء على مسرح «دولبي ثياتر» الشهير في أمريكا وتعد نفسها حالة خاصة في الفن.

وتستعد أحلام للقاء جمهورها على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الجمعة المقبل، ضمن فعاليات «ليلة الموسيقار طلال»، إذ وضعت اللمسات الفنية الأخيرة، وتراجع تفاصيل البرنامج الغنائي برفقة المايسترو وليد فايد والأوركسترا المصاحبة، التي تضم ما بين 130 و150 عازفًا، لتقديم ليلة طربية استثنائية تليق بتاريخ طلال وإرثه الفني العريق.

وأضافت أحلام: «لطالما شعرت بالألفة في مصر، وكأنني بين أهلي وفي بيتي الثاني، أكثر ما يسعدني هو الجمهور المصري، الذي يمتلك شغفًا فنيًا مميزًا يدفع الفنان لتقديم أفضل ما لديه، وإحياء حفل يحمل اسم الدكتور طلال على مسرح عريق كدار الأوبرا المصرية، بما تحمله من تاريخ، يعد شرفًا كبيرًا، خاصة في ظل المكانة الفنية الكبيرة التي يحظى بها طلال في قلوب محبيه في العالم العربي».

وتابعت أحلام: «سنقدم أبرز الأعمال التي لحنها الموسيقار طلال بتوزيع موسيقي جديد، وإن شاء الله يكون الحفل عالميًا على قدر اسم الفنان الكبير. نحن نعمل على هذا الحفل منذ أكثر من شهر».

وعن رؤيتها للدويتو هات الغنائية، مثل تعاونها مع المطربة المصرية أنغام في أحد مواسم الرياض، قالت: «نحن في الفن نكمل بعضنا بعضًا، ومن الجميل أن نقدم تكاتفًا وملحمة فنية، الفنان الواثق من نفسه لا يخشى المشاركة، وأنغام لها مكانة خاصة عندي».

وفي حديثها عن طموحاتها، قالت: «لدي أحلام كثيرة تحققت. كنت أحلم بالغناء على دولبي ثياتر في أمريكا، وهو المسرح الذي يحتضن حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقدمت عليه حفلًا عظيمًا وكنت أول فنانة عربية تغني عليه، أشعر أنني حالة خاصة في الفن، وطموحي لا يتوقف، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه، لطالما كانت الموسيقى والغناء مصدر إلهام رئيس لي».

واختتمت حديثها برسالة للفنان هاني شاكر، قائلة: «هاني شاكر كان مدرسة في الإحساس الصادق والمشاعر المرهفة. كلماته كانت نابعة من القلب، فكانت تصل إلى قلوبنا جميعًا، ترك أثرًا لا يمحى بأعماله المميزة وأخلاقه الراقية. ستظل سيرته العطرة حاضرة، وسيبقى حيًا في قلوبنا».