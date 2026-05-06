أرسنال في النهائيات الأوروبية .. انتصار وحيد و 7 هزائم

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ نحو 20 عامًا، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1ـ0، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة القارية لموسم 2025ـ2026.

وتعادل أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في إسبانيا بنتيجة 1ـ1 في لقاء الذهاب، قبل أن ينتصر بهدف بوكايو ساكا في مباراة الإياب التي جرت في لندن، ليصعد رسميًا إلى المباراة النهائية.

وسبق لأرسنال الإنجليزي التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، حين نظمت المباراة النهائية في مدينة باريس الفرنسية، إذ واجه فريق برشلونة الإسباني في اللقاء الحاسم.

وخسر أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 بنتيجة 1ـ2 أمام برشلونة، ليكتفي بمركز الوصيف تاريخيًا في المسابقة القارية، دون أن يظفر باللقب خلال مشواره.

وعلى مستوى بطولة الدوري الأوروبي، وصل أرسنال إلى النهائي 2018ـ2019، قبل أن يخسر النهائي أمام تشيلسي بنتيجة 1ـ4، ليبقى أيضًا بلا أي لقب في هذه البطولة تاريخيًا.

وفي نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 1994، خسر أرسنال اللقب أمام فريق ميلان الإيطالي، إذ تعادل ذهابًا بنتيجة 0ـ0 قبل أن يخسر الإياب بنتيجة 0ـ2، ليخسر مجموع المباراتين ويفقد اللقب أمام الروسونيري.

وفي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي التي كانت تلعب سابقًا قبل توقفها، وصل أرسنال إلى نهائي المسابقة عام 2000، ليلاقي فريق غلطة سراي في المباراة النهائية.

وواصل أرسنال سقوطه الحر في النهائيات الأوروبية، إذ خسر أيضًا أمام غلطة سراي التركي بنتيجة 1ـ4 بركلات الترجيح، ليفوز الفريق التركي باللقب.

وحقق أرسنال لقبًا أوروبيًا لا ينسى خلال مسيرته، حين فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1994، بعد الفوز في المباراة النهائية على بارما الإيطالي بنتيجة 1ـ0.

ويُدين أرسنال بالكثير إلى لاعبه ألان سميث الذي سجل هدف فوز الفريق الإنجليزي على منافسه الإيطالي، عام 1994، ليتوج باللقب القاري حينها.

هذا وخسر أرسنال نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1995، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام ريال سرقطة الإسباني بنتيجة 1ـ2، ليكتفي بلقب واحد في هذه البطولة، كما خسر نهائي نسخة 1980، بعد الهزيمة أمام فالنسيا الإسباني بنتيجة 4ـ5 بركلات الترجيح.

يذكر أن أرسنال حقق أيضًا لقب بطولة كأس المعارض الأوروبية عام 1970، بعد الفوز في مباراتي النهائي على أندرلخت البلجيكي بنتيجة 4ـ3، إذ خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1ـ3، وفاز في الأخرى بنتيجة 3ـ0، ليحصل على البطولة بفضل مجموع مواجهتي النهائي.