الاتحاد.. كونسيساو يفتح ملف ضمك

يفتح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ملف مواجهة ضمك، التي تُجرى عند الـ 09:00 مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وأوضح مصدر خاص لـ«الرياضية»، أن الجهاز الطبي في القطب الجداوي، سيحدد مدى جاهزية البرتغالي روجر فيرنانديز، لهذه المواجهة من عدمها، بعد أن تعرض لإصابة مفاجئة في التدريب الذي سبق مواجهة الخلود الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كونسيساو سيعيد البرازيلي فابينيو إلى القائمة الأساسية، بعد أن غاب عن المباراة الماضية، بداعي تراكم البطاقات الملونة، على أن يجري اللاعبون الأساسيون تدريبات استرجاعية وتفكيك العضلات، عقب إجازة الـ24 ساعة التي منحت لهم بعد المباراة.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز في المباريات الأربع المتبقية، لضمان حجز مقعد في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بعد زيادة المقاعد المخصصة للأندية السعودية.

ويتبقى للاتحاد 4 مواجهات أمام ضمك في جدة، والاتفاق والشباب في الدمام والرياض، على أن يخوض آخر مبارياته أمام القادسية في الساحل الغربي.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة، مبتعدًا عن التعاون «الخامس» بفارق ثلاث نقاط، مع أفضلية مباراة مؤجلة للأول.