الهلال.. مساعدو إنزاجي يرسمون خطة النهائي

أوعز الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى مساعديه برسم تصور كامل وتحليل الأداء الفني للمواجهة الأخيرة التي خاضها منافسه الخلود أمام الاتحاد، الإثنين الماضي، في الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، بهدف كشف نقاط القوة والضعف لديه، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع الطرفين، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إنزاجي سيتسلم الليلة المعلومات الفنية التي تخص الخلود، قبل انطلاق التدريبات التي تجرى عند الـ 04:00 عصر الأربعاء في الدمام، بهدف وضع الأسلوب والنهج الفني الذي ينوي تطبيقه في نهائي أغلى الكؤوس، على أن يتخلل التدريب تمارين استرجاعية للأساسيين الذين شاركوا في مواجهة الخليج، الثلاثاء، والتي انتهت زرقاء 2ـ1.

وبيّن أن بعثة القطب العاصمي ستغادر عند الـ 08:00 مساء الأربعاء، من الدمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، على أن يكون التدريب الأخير الخميس على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إلى ذلك، تقرر أن يعقد إنزاجي عصر الخميس، مؤتمرًا صحافيًا في القاعة الرئيسة لـ«الجوهرة»، للحديث عن استعداداته قبل نهائي كأس الملك.

وضمن الهلال اللعب على المباراة النهائية لكأس الملك، بعد أن تخطى العدالة في دور الـ 32 بنتيجة 1ـ0، ثم الأخدود في ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها، وفي ربع النهائي تجاوز الفتح 4ـ1، وفي نصف النهائي أقصى الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح.

وكان الهلال تغلب على الخليج مساء الثلاثاء 2ـ1 في «مؤجلة» الجولة الـ 28 من دوري روشن، وبات يفصله عن النصر المتصدر، نقطتان فقط قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.